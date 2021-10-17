В Индии 70-летняя женщина родила первенца

Пара живет в браке около 45 лет, однако они не могли иметь детей. Женщина забеременела с помощью ЭКО.

В Индии 70-летняя женщина родила сына с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это ее первый ребенок.

Об этом информирует Loop.

70-летняя Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Мальдхари вместе в браке около 45 лет. Все эти годы они пытались родить ребенка, но тщетно. Пара решила использовать вспомогательные репродуктивные технологии.

"Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что они не могут родить ребенка в таком возрасте, но они настояли. Они сказали, что многие члены их семьи также это сделали. Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел", — сказал врач Нареш Бханушали.

Пара, которая является неграмотной, проживает в отдаленном селе Кемора в индийском штате Гуджарат. Отметим, что пожилая женщина не имела документов, чтобы подтвердить свой возраст, однако утверждала, что ей 70 лет. Местные СМИ также подтвердили этот возраст.

Отметим, что в 2019 году 73-летняя женщина из Индии родила двойню.

Ранее сообщалось, что 61-летняя женщина из Бразилии родила двойню. А в Индии мужчина стал папой в 94 года.

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