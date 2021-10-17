MONATIK рассекретил, что подарил жене на юбилей

В августе Ирине исполнилось 35 лет.

Украинский мультиартист MONATIK рассекретил, что подарил своей жене Ирине на юбилей.

В августе женщина праздновала свое 35-летие в одном из турецких отелей. MONATIK ответственно готовился к празднику. Они хорошо украсили локацию, нашли группу, играл любимые песни Ирины.

День рождения жены Дмитрия Монатика / instagram.com/monatik_official

Так же артист ответственно и выбирал подарок жене на юбилей. В программе "Світське життя" певец говорит, что решил не рисковать и спросил у Ирины, что именно она хочет.

День рождения жены Дмитрий Монатика / instagram.com/monatik_official

"Я подошел к Ирише и сказал, чтобы она выбрала, что захочет. И она выбрала украшения. Это было так романтично. В отеле нам пошли на встречу, сделали красивый стол, хорошая музыка играла. Она обожает Кубу, кубинскую музыку. Мы нашли в Турции группу, которая исполняла кубинские песни ", — вспомнил MONATIK.

День рождения жены Дмитрия Монатика / instagram.com/monatik_official

К слову, артист любит порадовать свою жену различными романтическими поступками. Дмитрий признается, что они периодически ходят на свидания.

"У нас были классные свидания в Милане. Я помню, Ириша заговорила, что у нас давно не было свиданий. И это классно, когда ты можешь совмещать работу и романтику", — поделился певец.

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