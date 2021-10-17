Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Клинтон вышел из госпиталя за руку со своей женой — бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.
Бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии, куда он попал пять дней назад.
Об этом сообщает CNN.
Клинтон вышел из госпиталя за руку со своей женой — бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. Когда журналисты спросили Клинтона, как он чувствует, экс-президент поднял большой палец вверх.
Теперь 42-й глава Белого дома вернется домой в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками.
"Президента Клинтона выписали сегодня из медицинского центра Калифорнийского университета. Его температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались", — отметили медики.
Напомним, что Клинтон был госпитализирован 12 октября с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей. Его врачи планировали выписать вчера, но решили оставить еще на ночь.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993-го по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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