Експрезидента США Білла Клінтона виписали з лікарні

Клінтон вийшов з госпіталю за руку зі своєю дружиною — колишньою держсекретаркою і кандидаткою у президенти Гілларі Клінтон.

Колишнього президента Сполучених Штатів Білла Клінтона виписали з лікарні в Каліфорнії, куди він потрапив п'ять днів тому.

Про це інформує CNN.

Клінтон вийшов з госпіталю за руку зі своєю дружиною — колишньою держсекретаркою і кандидаткою у президенти Гілларі Клінтон. Коли журналісти запитали Клінтона, як він почувається, експрезидент підняв угору великий палець.

Тепер 42-й очільник Білого дому повернеться додому в Нью-Йорк, де продовжить курс лікування антибіотиками.

"Президента Клінтона виписали сьогодні з медичного центру Каліфорнійського університету. Його температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися", — зазначили медики.

Нагадаємо, що Клінтон був госпіталізований 12 жовтня з діагнозом "сепсис", причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів. Його лікарі планували виписати вчора, але вирішили залишити ще на ніч.

Вільям Джефферсон (Білл) Клінтон був президентом США від 1993-го до 2001 року. До цього він п'ять разів обирався губернатором штату Арканзас, який є його малою батьківщиною.

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