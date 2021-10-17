MONATIK розсекретив, що подарував дружині на ювілей

У серпні Ірині виповнилося 35 років.

Український мультиартист MONATIK розсекретив, що подарував своїй дружині Ірині на ювілей.

Так, у серпні жінка святкувала своє 35-річчя у одному з турецьких готелів. MONATIK відповідально готувався до свята. Вони гарно прикрасили локацію, знайшли гурт, який грав улюблені пісні Ірини.

День народження дружини Дмитра Монатіка / instagram.com/monatik_official

Так само артист відповідально й обирав подарунок дружині на ювілей. У програмі "Світське життя" співак говорить, що вирішив не ризикувати та запитав у Ірини, що саме вона хоче.

День народження дружини Дмитро Монатіка / instagram.com/monatik_official

"Я підійшов до Іриші та сказав, щоб вона обрала, що захоче. І вона обрала прикраси. Це було так романтично. В готелі нам пішли на зустріч, зробили красивий стіл, гарна музика грала. Вона ж обожнює Кубу, кубинську музику. Ми знайшли у Туреччині гурт, який виконує кубинські пісні", - пригадав MONATIK.

День народження дружини Дмитра Монатіка / instagram.com/monatik_official

До слова, артист полюбляє потішити свою дружину різними романтичними вчинками. Дмитро зізнається, що вони періодично ходять на побачення.

"У нас були класні побачення у Мілані. Я пам'ятаю, Іриша заговорила, що у нас давно не було побачень. І це класно, коли ти можеш поєднувати роботу та романтику", - поділився співак.

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