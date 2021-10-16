Марічка Падалко чуттєво привітала доньку з днем народження

Марії виповнюється 13 років.

Ведуча ТСН Марічка Падалко повідомила про свято у її родині.

Так, сьогодні, 16 жовтня, донька зірки Марія святкує свій день народження. Дівчинці виповнюється 13 років. З цієї нагоди щаслива матуся вирішила привітати свою донечку зі святом. Вона опублікувала у своєму Instagram рідкісне фото Марійки та написала чуттєві слова.

Донька Марічки Падалко / instagram.com/marichkapadalko

"Моя Маша! Розумна, смілива та незалежна. Сьогодні вже 13!" - поділилась зірка.

До слова, до привітань долучилася й Лідія Таран. Зокрема, у коментарях ведуча написала, що вони вітають Машу усією родиною.

"Вітаємо Машу, Мудру, особливу та красиву особистість", - зазначила Лідія.

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