Маричка Падалко чувственно поздравила дочь с днем рождения

Марии исполняется 13 лет.

Ведущая ТСН Маричка Падалко сообщила о празднике в ее семье.

Сегодня, 16 октября, дочь звезды Мария празднует свой день рождения. Девочке исполняется 13 лет. По этому случаю счастливая мама решила поздравить свою дочь с праздником. Она опубликовала в своем Instagram редкое фото Марии и написала чувственные слова.

Дочь Марички Падалко / instagram.com/marichkapadalko

"Моя Маша! Умная, смелая и независимая. Сегодня уже 13!" — поделилась звезда.

К слову, к поздравлениям присоединилась и Лидия Таран. В частности, в комментариях ведущая написала, что они поздравляют Машу всей семьей.

"Поздравляем Машу, Мудрую, особенную и красивую личность", — отметила Лидия.

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