16-летняя дочь Оли Поляковой попала в больницу

Девушка показала видео, где изображена на больничной койке.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария заставила своих поклонников волноваться.

Девушка в своем аккаунте в Tik Tok опубликовала новый ролик, который был снят в больнице. На видео Маша лежит на больничной койке, а к ее телу присоединены различные медицинские трубки.

Маша Полякова в больнице / скриншот с видео

Что именно произошло с блогером пока не известно. Маша решила держать это в тайне. Однако на видео видно, что девушка чувствует себя хорошо: может записывать ролики в социальные сети и подпевать.

Маша Полякова в больнице / скриншот с видео

Фанаты Маши бросились расспрашивать девушку, что с ней произошло, а также поддерживать ее. Некоторые даже предположили, что ей неудачно вырвали зубы.

Маша Полякова в больнице / скриншот с видео

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