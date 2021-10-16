16-річна донька Олі Полякової потрапила до лікарні

Дівчина показала відео, де зображена на лікарняному ліжку.
Старша донька української співачки Олі Полякової Марія змусила своїх фанів хвилюватися.
Дівчина у своєму акаунті у Tik Tok опублікувала новий ролик, який був знятий у лікарні. На відео Маша лежить на лікарняному ліжку, а до її тіла приєднані різні медичні трубки.
Що саме сталось з блогеркою поки не відомо. Маша вирішила тримати це в таємниці. Однак на відео видно, що дівчина почувається добре: може записувати ролики в соціальні мережі та підспівувати.
Фани Маші кинулися розпитувати дівчину, що з нею сталося, а також підтримувати її. Деякі навіть припустили, що їй невдало вирвали зуби.
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