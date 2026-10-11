Десятки людей зникли безвісти після перекидання човна: серед загиблих — діти

Човен

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Понад 100 мігрантів, серед яких 15 дітей, загинули внаслідок перекидання човна біля Джибуті. Ще понад 116 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ), пише Clash Report.

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Трагедія сталася 8–9 жовтня. На борту човна, який прямував із Джибуті до Ємену, перебували близько 350 людей. Судно перекинулося поблизу міста Обок.

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Понад 80 мігрантів з Ефіопії вдалося врятувати. Наразі пошуково-рятувальні операції тривають.

Цим маршрутом користуються десятки тисяч мігрантів із країн Африканського Рогу, які вирушають до держав Перської затоки в пошуках роботи та кращих умов життя. Попри небезпеку морського переходу та триваюче насильство в Ємені, люди продовжують наражати себе на ризик.

Раніше йшлося про те, що у Франції загинув 43-річний британець, який під час занурення застряг у вузькій підводній печері на глибині близько 88 метрів. Його тіло виявили через два дні після зникнення, однак рятувальники досі не можуть підняти його на поверхню через складні умови. За попередніми даними, дайвер міг заплутатися в направляючому тросі та не зміг вибратися. Чоловік був учасником групи з восьми британських спелеодайверів. Французька влада розпочала розслідування обставин трагедії.

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