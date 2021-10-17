В Індії 70-річна жінка народила первістка

Пара живе у шлюбі близько 45 років, проте вони не могли мати дітей. Жінка завагітніла за допомогою ЕКЗ.

В Індії 70-річна жінка народила сина за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Це її перша дитина.

Про це інформує Loop.

70-річна Дживунбен Рабарі та її 75-річний чоловік Мальдхарі разом у шлюбі близько 45 років. Всі ці роки вони намагалися народити дитину, проте марно. Пара вирішила використати допоміжні репродуктивні технології.

"Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть народити дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їхньої родини також це зробили. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив", — сказав лікар Нареш Бханушалі.

Пара, яка є неписьменною, проживає у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджарат. Зазначимо, що літня жінка не мала документів, щоб підтвердити свій вік, однак стверджувала, що їй 70 років. Місцеві ЗМІ також підтвердили цей вік.

Зазначимо, що у 2019 році 73-річна жінка з Індії народила двійнят.

Раніше повідомлялося, що 61-річна жінка з Бразилії народила двійню. А в Індії чоловік став татом у 94 роки.

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