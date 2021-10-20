Курс долара і євро на 21 жовтня

Вартість долара становить 26,2 грн, а євро – 30,5 грн.
У четвер, 21 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 21 жовтня:
- Долар США – 26,20 грн (мінус 7 коп.).
- Євро – 30,48 грн (мінус 12 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 20 жовтня:
- Долар США – 26,20/26,40 грн.
- Євро – 30,40/30,65 грн.
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