Курс долара і євро на 21 жовтня

Курс долара і євро на 21 жовтня

Вартість долара становить 26,2 грн, а євро – 30,5 грн.

У четвер, 21 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 21 жовтня:

Долар США – 26,20 грн (мінус 7 коп.).

Євро – 30,48 грн (мінус 12 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 20 жовтня:

Долар США – 26,20/26,40 грн.

Євро – 30,40/30,65 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання