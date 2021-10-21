Курс долара і євро на 22 жовтня

Курс долара і євро на 22 жовтня

Вартість долара становить 26,2 грн, а євро – 30,5 грн.

У п'ятницю, 22 жовтня, долар залишиться стабільним, а євро трохи здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 22 жовтня:

Долар США – 26,20 грн (без змін).

Євро – 30,49 грн (плюс 1 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 21 жовтня:

Долар США – 26,15/26,35 грн.

Євро – 30,35/30,65 грн.

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