Курс долара і євро на 23 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,6 грн.
У суботу, 23 жовтня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 23 жовтня:
- Долар США – 26,29 грн (плюс 9 коп.).
- Євро – 30,57 грн (плюс 8 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 22 жовтня:
- Долар США – 26,25/26,40 грн.
- Євро – 30,40/30,70 грн.
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