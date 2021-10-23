Курс долара і євро на 25 жовтня

Курс долара і євро на 25 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,6 грн.

У понеділок, 25 жовтня, долар і євро залишаться стабільними. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 25 жовтня:

Долар США – 26,29 грн (без змін).

Євро – 30,57 грн (без змін).

Курси валют у банках та обмінниках 23 жовтня:

Долар США – 26,25/26,40 грн.

Євро – 30,40/30,70 грн.

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