Курс долара і євро на 25 жовтня

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,6 грн.
У понеділок, 25 жовтня, долар і євро залишаться стабільними. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 25 жовтня:
- Долар США – 26,29 грн (без змін).
- Євро – 30,57 грн (без змін).
Курси валют у банках та обмінниках 23 жовтня:
- Долар США – 26,25/26,40 грн.
- Євро – 30,40/30,70 грн.
Читайте також:
- Збільшення інфляції і зростання цін: у МВФ розповіли про українську економіку та похвалили НБУ.
- Якими будуть курс долара і рівень інфляції в Україні: прогноз американського холдингу на 2022 рік.
- У Нацбанку прогнозують цього року зростання споживчих цін та зменшення українського ВВП до 3,1%.
- Банки блокують картки українців: за які операції і як цього можна уникнути.