Курс доллара и евро на 25 октября

Курс доллара и евро на 25 октября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,6 грн.

В понедельник, 25 октября, доллар и евро останутся стабильными. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 25 октября:

Доллар США — 26,29 грн (без изменений).

Евро — 30,57 грн (без изменений).

Курсы валют в банках и обменниках 23 октября:

Доллар США — 26,25/26,40 грн.

Евро — 30,40/30,70 грн.

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