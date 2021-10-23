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Курс доллара и евро на 25 октября

Курс доллара и евро на 25 октября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,6 грн.

В понедельник, 25 октября, доллар и евро останутся стабильными. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 25 октября:

  • Доллар США — 26,29 грн (без изменений).
  • Евро — 30,57 грн (без изменений).

Курсы валют в банках и обменниках 23 октября:

  • Доллар США — 26,25/26,40 грн.
  • Евро — 30,40/30,70 грн.

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