Курс доллара и евро на 26 октября

Стоимость доллара составляет 26,4 грн, а евро — 30,6 грн.
Во вторник, 26 октября, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 26 октября:
- Доллар США — 26,35 грн (плюс 6 коп.).
- Евро — 30,57 грн (без изменений).
Курсы валют в банках и обменниках 25 октября:
- Доллар США — 26,25/26,45 грн.
- Евро — 30,45/30,70 грн.
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