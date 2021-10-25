Курс доллара и евро на 26 октября

Курс доллара и евро на 26 октября

Стоимость доллара составляет 26,4 грн, а евро — 30,6 грн.

Во вторник, 26 октября, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 26 октября:

Доллар США — 26,35 грн (плюс 6 коп.).

Евро — 30,57 грн (без изменений).

Курсы валют в банках и обменниках 25 октября:

Доллар США — 26,25/26,45 грн.

Евро — 30,45/30,70 грн.

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