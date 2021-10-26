Народные приметы, обряды и обычаи 26 октября

Если осенью серое утро, то ожидай ясного дня.
26 октября верующие и церковь чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатырского, Папиллы, диакона, Агафодора и мученицы Агафоники, преподобного Вениамина, затворника Печерского, в Дальних пещерах, мученика Флорентия, смученика Флорентия, смученика Флорентия, Златы) и Иверской, Седмиезерной икон Божией Матери.
26 октября: церковный праздник
Святые мученики Карп, епископ Фиатырский, диакон Папилла, Агафодор и мученица Агафоника пострадали за Христа во время гонения на христиан императора Декия в III в. правителю области, где жили святые стало известно, что Карп и Папилла не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и поначалу пытался убедить их в истинности римской религии. Святые же отвечали, что неприлично чтить лжебогов.
Тогда судья приказал раздеть мучеников и в железных оковах водить их по городу, а затем привязать к лошадям и волочить из Фиатиры в соседний город Сарды. За Карпом и Папилой добровольно отправились Агафадор и Агафоника. В Сардах Агафадора забили насмерть воловьими жилами, а Карпу, Папили и Агафонике отрубили головы. Святой Папилла при жизни был известен даром лечения болезней. Он и после своей мученической смерти непрестанно преподносит исцеление всем, кто с верой приходит к нему.
26 октября: народные традиции
В этот день было принято молиться Богоматери для защиты от пожаров и других несчастий. Также устраивали банный день. Говорили, что, подливая настои целебных трав и пропариваясь с помощью веника, можно избавиться от болезней, укрепить здоровье, и это позволяет пережить суровую зиму без болезней.
26 октября: что делать
Раньше в этот день оставляли для банника воду, веник и мыло на ночь, чтобы он мог спокойно попариться. Сами же крестьяне избегали ходить в баню ночью и после заката.
26 октября: украинские народные приметы
- Если осенью серое утро, то ожидай ясного дня.
- Если утром туман поднимается, образуя облака, перед дождем, а как припадает к земле — на солнечный день.
- Красный, луна на ветер, бледный на дождь.
- Позднецвет осенний в Закарпатье появится в октябре — на раннюю зиму, в ноябре — на позднюю.
26 октября: что нельзя делать
- ругаться и злословить;
- заниматься рукоделием и работать на дому.
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