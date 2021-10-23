Таропрогноз на 25-31 октября: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают овладеть наши стремления.

Карты Таро пришли к нам из глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим интересным артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы достичь лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на грядущий неделю — 25-31 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Эта карта намекает на избавление от иллюзий, понимание дальнейшего пути, логическое объяснение событий, понимание того, что хорошо, а что нет, столкновения с реальностью, анализ мотиваций, остроту ума.

Сейчас что-то в вашей душе требует выделиться толпы, возможно, речь идет и о необходимости в справедливости. Но следует понимать, что сразу это невозможно. Также эта карта символизирует логику и уверенность в себе в момент трудностей. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознавайте свои возможности.

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Пришло время посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта устойчивости, решительной и максимальной честности. Если вы можете прояснить ситуации и развеять сомнения, то дорога будет для вас открыта.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта говорит о восприятии, чувственности и душевных порывах, демонстрации чувств, доверии к своей интуиции, творческих идеях, начале чего-то нового и всепрощения. Ищите новых собеседников и коллег. Радуйтесь встречам с новыми людьми.

Также эта карта указывает на эмоциональную чувственность и восприятие с позитивной стороны, поэтому стоит этим воспользоваться. Стоит обратить внимание и на чувства коллег, работающих в вашей команде. Добавьте творческой жилки.

Задумайтесь над тем, что вы приносите в свою работу. Развивайте собственные новые привычки, чтобы достичь большего на работе. Вас ожидают новые победы. Также можно позволить себе легкий рабочий флирт.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очистке, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди — перемены к лучшему.

Сейчас стоит поймать удачу за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув большого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

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Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы — ответственны за свои поступки.

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