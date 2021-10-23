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Таропрогноз на 25-31 октября: что карты нам предвещают

Таропрогноз на 25-31 октября: что карты нам предвещают

Pexels

Карты Таро помогают овладеть наши стремления.

Карты Таро пришли к нам из глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим интересным артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы достичь лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на грядущий неделю — 25-31 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Туз мечей"

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Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Эта карта намекает на избавление от иллюзий, понимание дальнейшего пути, логическое объяснение событий, понимание того, что хорошо, а что нет, столкновения с реальностью, анализ мотиваций, остроту ума.

Сейчас что-то в вашей душе требует выделиться толпы, возможно, речь идет и о необходимости в справедливости. Но следует понимать, что сразу это невозможно. Также эта карта символизирует логику и уверенность в себе в момент трудностей. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознавайте свои возможности.

Пришло время посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта устойчивости, решительной и максимальной честности. Если вы можете прояснить ситуации и развеять сомнения, то дорога будет для вас открыта.

Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Паж кубков"

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Эта карта говорит о восприятии, чувственности и душевных порывах, демонстрации чувств, доверии к своей интуиции, творческих идеях, начале чего-то нового и всепрощения. Ищите новых собеседников и коллег. Радуйтесь встречам с новыми людьми.

Также эта карта указывает на эмоциональную чувственность и восприятие с позитивной стороны, поэтому стоит этим воспользоваться. Стоит обратить внимание и на чувства коллег, работающих в вашей команде. Добавьте творческой жилки.

Задумайтесь над тем, что вы приносите в свою работу. Развивайте собственные новые привычки, чтобы достичь большего на работе. Вас ожидают новые победы. Также можно позволить себе легкий рабочий флирт.

Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Девятка пентаклей"

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Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очистке, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди — перемены к лучшему.

Сейчас стоит поймать удачу за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув большого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы — ответственны за свои поступки.

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