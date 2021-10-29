Народные приметы, обряды и обычаи 29 октября

Сова кричит – к холоду.

29 октября верующие и церковь чтят память мученика Лонгина, сотника, при Кресте Господнем, преподобного Лонгина, вратаря печерского, в Дальних пещерах.

29 октября: церковный праздник

Центурион Лонгин, сотник Лонгин — согласно христианским преданиям, римский воин, сотник (центурион), пронизавший копьем сторону распятого Иисуса Христа. Имя сотника неизвестно, прозвище "Лонгин" предположительно происходит от лат. longus ("длинный", "высокий") или от латинизированного греческого слова "копье". Также к прозвищу Лонгин добавляют преномен и номен, известные по легенде Гай Кассий.

Один из приделов Храма Гроба Господня в Иерусалиме посвящен святому Лонгину. В Новом Завете эпизод сопротивления тела Христа копьем содержится только в Евангелии от Иоанна.

29 октября: украинские народные приметы

Перед сильным ветром воробьи суетятся, перелетая стайками с места на место.

Сова кричит – к холоду.

Грач улетел — жди снега.

Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.

Вороны уселись на нижних ветвях деревьев — быть ненастьем и ветром.

29 октября: народные традиции

Традиционно в этот день все умывалось холодной водой (из колодца или источника). Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет взору. Для улучшения остроты зрения заставляли детей смотреть на воду несколько часов подряд.

29 октября: что следует делать

В этот народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Мол, тогда одежда будет согревать и лечить тело всю зиму. На солнце выходили погреться пожилые и больные люди. Они верили, что полученное тепло и свет помогут им пережить зиму.

29 октября: что категорически запрещено делать

ссориться;

злословить.

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