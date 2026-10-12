Астрологический прогноз на 12 октября

Леопард / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда звезды не советую т приступать к новым начинаниям — их результат вряд ли нас порадует.

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Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин («золотой песок»).

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За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо поддаются лечению (особенно это касается головной боли), поэтому важно вовремя поставить диагноз и начать лечение.

Питание дня: питаться нужно умеренно, а стимуляторов, таких как алкоголь и кофе, избегать.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может ухудшить самочувствие и нанести вред организму в целом.

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Магия и мистика дня: можно проводить обряды на снятие «венца безбрачия».

Сны дня: плохие сны, приснившиеся этой ночью, означают, что силы человека на исходе и ему грозят болезни — как физические, так и психические.

Табу дня: плохой приметой считается политое растительное масло.

Цитата дня: «Одиночество — это еще не значит, что ты один. Это когда вокруг все, но ты никому не нужен» (Фридрих Ницше).

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