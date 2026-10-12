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Астрологический прогноз на 12 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда звезды не советую т приступать к новым начинаниям — их результат вряд ли нас порадует.
Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин («золотой песок»).
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо поддаются лечению (особенно это касается головной боли), поэтому важно вовремя поставить диагноз и начать лечение.
Питание дня: питаться нужно умеренно, а стимуляторов, таких как алкоголь и кофе, избегать.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может ухудшить самочувствие и нанести вред организму в целом.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды на снятие «венца безбрачия».
Сны дня: плохие сны, приснившиеся этой ночью, означают, что силы человека на исходе и ему грозят болезни — как физические, так и психические.
Табу дня: плохой приметой считается политое растительное масло.
Цитата дня: «Одиночество — это еще не значит, что ты один. Это когда вокруг все, но ты никому не нужен» (Фридрих Ницше).
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