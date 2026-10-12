ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
158
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 12 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Леопард

Леопард / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда звезды не советую т приступать к новым начинаниям — их результат вряд ли нас порадует.

Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин («золотой песок»).

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо поддаются лечению (особенно это касается головной боли), поэтому важно вовремя поставить диагноз и начать лечение.

Питание дня: питаться нужно умеренно, а стимуляторов, таких как алкоголь и кофе, избегать.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может ухудшить самочувствие и нанести вред организму в целом.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на снятие «венца безбрачия».

Сны дня: плохие сны, приснившиеся этой ночью, означают, что силы человека на исходе и ему грозят болезни — как физические, так и психические.

Табу дня: плохой приметой считается политое растительное масло.

Цитата дня: «Одиночество — это еще не значит, что ты один. Это когда вокруг все, но ты никому не нужен» (Фридрих Ницше).

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie