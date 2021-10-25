"Украинский Хэллоуин" Велесова ночь: традиции и обычаи

Современные украинские неоязычники популяризируют альтернативу Хэллоуина.

Велесова ночь — современное праздник, который наследует славянские языческие обряды ряда других торжеств, посвящая их богу Велесу. Празднуется это действо, как и американский Хэллоуин, в ночь на 1 ноября, а потому считается славянским аналогом этого праздника. Оно возникло в среде неоязычников, а потому не является древним праздником, как это может показаться на первый взгляд. Популяризация праздника в Украине началась недавно — в 2019 году.

Бог Велес: кто это такой

Велес первоначально считался богом земного изобилия, опекуном купечества, торговли, покровителем домашнего скота и облаков ( "небесного скота" — ред.), музыки, поэзии. По этим функциям он близок к римскому Меркурию и греческому Гермесу.

Возможно, был опекуном скота и ассоциируется с богатством и магическими силами мира духов. Этот культ был распространен преимущественно в северных славян. Велес — антагонист Перуна и, после крещения Руси, прообраз Сатаны. Не входил в пантеон Владимира на Старокиевской горе, зато капище Велеса размещалось на Подоле возле торговой пристани Почайны.

Велесова ночь: эзотерика и философия

Некоторые славянские неоязычники трактуют Велесову ночь как время, когда Белобог уступает Чернобогом и граница между мирами живых и мертвых исчезает. В таком случае смысл праздника заключается в обдуманном преодолении своих страхов и оно противопоставляется карнавально-озорному Хэллоуину.

Велесова ночь: обряды и ритуалы

Накануне следует убрать в доме и сходить в баню, в которой для душ умерших предков оставляют новый веник и ведро чистой воды. Дома следует украшать рябиной, чтобы якобы отпугнуть злые силы. С этой же целью под порогом рассыпают соль. Также украшают дома кабачками, тыквами, яблоками, осенними цветами и дарами природы.

в которой для душ умерших предков оставляют новый веник и ведро чистой воды. Дома следует украшать рябиной, чтобы якобы отпугнуть злые силы. С этой же целью под порогом рассыпают соль. Также украшают дома кабачками, тыквами, яблоками, осенними цветами и дарами природы. Одним из атрибутов празднования Велесовой ночи является костер, который разгорается на самой высокой части определенной местности. Считается, что прыжки через него является одной из традиций праздника. После заката, члены семьи садятся за стол, а во время ужина принято символически угощать родственников умерших, для этого для них кладут на стол приборы. О мертвых говорят только хорошее. Существует поверье, что души умерших в Велесову ночь могут материализоваться; для того, чтобы они нашли путь к своему дому, на подоконнике зажигают свечи. Некоторые считают, что в эту ночь якобы "советуются" с умершими родственниками, чтобы те "помогли" решить сложные вопросы.

который разгорается на самой высокой части определенной местности. Считается, что прыжки через него является одной из традиций праздника. После заката, члены семьи садятся за стол, а во время ужина принято символически угощать родственников умерших, для этого для них кладут на стол приборы. О мертвых говорят только хорошее. Существует поверье, что души умерших в Велесову ночь могут материализоваться; для того, чтобы они нашли путь к своему дому, на подоконнике зажигают свечи. Некоторые считают, что в эту ночь якобы "советуются" с умершими родственниками, чтобы те "помогли" решить сложные вопросы. Среди обрядов Велесовой ночи описываются и гадания. Среди традиционных — гадание на золе из печи, сжигание бумажки с желаниями, сон на подушке, под которой скрыто яблоко. Среди интересных — бросание двух каштанов в костер, они не должны раскатываться в разные стороны, потому что это означает скорый конец отношений. Среди современных — в светильник, изготовленный из тыквы, следует положить бумажку с вопросом и поджечь, а ответ должна подсказать тень от пламени.

Велесова ночь и Деды

Понятно, что такой праздник является современным ответом славянских неоязичников на распространение коммерциализации заимствованного из Запада Хэллоуина. Однако исследователи считают, что часть ритуалов Велесовой ночи может быть частью реальных Дедов, которые празднуют в некоторых районах Полесья. Деды — это славянский народный поминальный обряд, ритуальный ужин в память об умерших предков. Особенно уважаемый обряд проводится в субботу, близкую к 26 октября (8 ноября), то есть дата фактически смещена на несколько дней от современного празднования Хэллоуина.

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Во время Дедов обычно люди идут к могилам родных, чтобы почтить их память. Подается поминальная еда, которая должна быть горячей (для того, чтобы духи могли вдыхать пар, который поднимается от пищи, приготовленной в их честь — ред.). Кроме того, на столе кладут больше ложек — для предков. Каждого умершего предка называют по имени. В наиболее архаичной форме обряд сохранился в белорусской и украинской культурах.

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