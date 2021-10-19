Мистический Хэллоуин 31 октября: традиции и обычаи

Большинство символов праздника имеют долгую историю

Хэллоуин ежегодно празднуется в ночь на 1 ноября. В XIX веке распространилась мысль об его языческих корнях, в частности происхождения его от шотландского Самайна, но последние исследования доказывают его католические корни.

Во время празднования Хэллоуин происходит традиционное выпрашивание конфет детьми, посещение тематических костюмированных вечеринок, украшения дома и зданий, вырезанные фонаря из тыквы, сахаризация яблок, разведение костров, вылов яблок из ведра, разыгрывание, рассказывание жутких рассказов, просмотр фильмов ужасов и тому подобное.

Хэллоуин: символы

Большинство символов праздника имеют долгую историю. Например, традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. В Шотландии символом Хэллоуина выступала репа, но в Северной Америке ее быстро заменил тыква, как дешевый и доступный овощ. Впервые создание тыкв-светильников в Америке было зафиксировано в 1837; этот ритуал, который проводился во время сбора урожая, не имел никакого отношения к Хэллоуина до второй половины XIX века

Хэллоуин: переодевание

Облачение в карнавальные костюмы — сравнительно недавний элемент праздника. Впервые как полноценный обычай оно было зафиксировано в начале XX века и восходит к американским традициям костюмированных вечеринок [53]. Впервые ношение маскарадных костюмов на Хэллоуин зарегистрировано в 1895 в Шотландии, когда дети в масках ходили по домам и получали конфеты, пирожные, фрукты и деньги. Нет ни одного упоминания о подобных традиции в США, Ирландии или Англии до 1900 года. В Шотландии детей, которые, облачившись в карнавальные костюмы, изображающие различных монстров или других персонажей, ходят от дома к дому и выпрашивают сладости.

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Основная тема костюмов на Хэллоуин — это разная нечисть или сверхъестественные персонажи, но популярные и костюмы на совершенно произвольную тематику, хотя основной мотив продолжает оставаться самым распространенным. Так, в 2000-х среди костюмов на Хэллоуин можно было встретить не только костюмы вампиров, оборотней или ведьм, но и фей, королев, деятелей поп-культуры и даже ролевые костюмы сексуальной тематики.

Хэллоуин: попрошайничество сладостей

Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому, выпрашивая сладости, появилась еще в Средневековье и первоначально была связана с Рождеством. В Англии и Ирландии бедняки издавна ходили по домам и выпрашивали так называемые "духовные пирожные" в День всех святых (1 ноября — ред.), обещая в обмен молиться за души умерших родственников хозяев. Хотя этот обычай считается исконно британским, исследователи также находили упоминания о нем на юге Италии. Один из персонажей комедии Уильяма Шекспира произносит фразу "Ты скулишь, как нищий на День всех святых", что свидетельствует о широком распространении этого обычая уже в конце XVI века.

В США первый раз его использования зафиксировано 1934 года, а сам обычай начал активно распространяться только с 1939 года. К 1940-лет отмечено уже широкое распространение по всей стране.

Хэллоуин: игры и другие традиции

Кроме попрошайничества сладостей и ношения различных костюмов, празднование Хэллоуина также связано с некоторыми специфическими играми и гаданиями. Например, можно встретить упоминания о гадании с помощью кожуры: шотландские девушки срезали кожуру с яблок, пытаясь сделать ее как можно дольше, и бросали через плечо. Считалось, что кожура, которая упала, принимала вид первой буквы фамилии суженого. Другой обычай основывался на известном поверье о Кровавую Мэри, который в наши дни превратился в популярную городскую легенду. Это гадание заключалось в том, что молодые девушки имели в темном доме подняться по лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале якобы мало показаться лицо будущего мужа, но девушка могла увидеть в зеркале и череп — это означало, что она умрет, так и не выйдя замуж.

Хэллоуин: праздничный стол

Так что в Северном полушарии Хэллоуин приходится на время осеннего урожая яблок, одно из ведущих мест на праздничном столе занимают яблоки, которые покрывают поливкой, сахарят, карамелизируют или выкачивают в сахарном сиропе и орехах.

В свою очередь, в Северной Америке популярные конфеты в виде кукурузы и тыквы.

По сей день, в современной Ирландии к празднику пекут (или теперь, покупают) пирог, в который закладывают горох, деревянную щепку, кусок ткани, монету и кольцо. Предмет, который попался едоку, предсказывал будущее: горох — не ждать скорой свадьбы, треска — неприятности в семейной жизни, кусок ткани — бедность и тому подобное.

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