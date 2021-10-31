Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают нам будущий путь.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 октября 2021 года рассказывает, что Девам нужно прислушиваться к интуиции, а Скорпионам придется защищать свои позиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 октября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Страшный суд"

Научитесь отвечать за свои поступки. В отношениях добавьте ответственности. Будьте внимательны на работе и смотрите, какие документы подписываете.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Смерть"

Изменения в скором времени наступят. Но не воспринимайте их как что-нибудь враждебное. На работе двигайтесь вперед и не смотрите вспять.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Император"

Будьте сильны. В отношениях проявите силу. А на работе – профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйву. А на работе идите по пути, который вы выбрали.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Научитесь распределять ресурсы. В отношениях действуйте активнее. На работе – требуйте повышения.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к интуиции. На работе слушайте голос разума, а в отношениях – голос сердца.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте, но учитесь делать перерывы. В отношениях должны работать не только вы. На работе следует отдохнуть.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется защищать свои позиции. В отношениях покажите, что человек действительно вам небезразличен. На работе покажите, что вы – достойная кандидатура.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Императрица"

Пора собирать плоды собственных действий. На работе нужно наслаждаться своим проектом. В отношениях пора выходить на новый уровень.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Добавьте настойчивости во все сферы жизни. На работе вы – сила. В отношениях прибавьте сексуальности

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король кубков"

Поработайте над отношениями. В любви доверяйте партнеру. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Вы работаете – и получаете результат. В отношениях пройдите текст на финансовую способность. В отношениях вы должны отдавать больше.

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