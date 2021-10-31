Анна Тринчер в бикини слилась в поцелуе со своим бойфрендом

Анна Тринчер в бикини слилась в поцелуе со своим бойфрендом

Парочка отправилась в отпуск.

Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер уехала в долгожданный отпуск.

Компанию звезде составил ее бойфренд, скандальный блогер Александр Волошин. Вместе они улетели в Африку. Там знаменитости любуются невероятными видами, активно отдыхают и наслаждаются компанией друг друга.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

В частности, влюбленные успевают делать разные снимки, которыми потом делятся в своем Instagram. К слову, Анна опубликовала фото, где Александр ее нежно обнимает и целует.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Певица изображена на фото в бикини, которое хорошо подчеркнуло ее стройную фигуру. Блогер же изображен на снимках топлес, продемонстрировав свой накачанный пресс.

"Наш рай только начинается", — подписала фото звезда.

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