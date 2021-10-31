Анна Тринчер в бикини слилась в поцелуе со своим бойфрендом

Парочка отправилась в отпуск.
Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер уехала в долгожданный отпуск.
Компанию звезде составил ее бойфренд, скандальный блогер Александр Волошин. Вместе они улетели в Африку. Там знаменитости любуются невероятными видами, активно отдыхают и наслаждаются компанией друг друга.
В частности, влюбленные успевают делать разные снимки, которыми потом делятся в своем Instagram. К слову, Анна опубликовала фото, где Александр ее нежно обнимает и целует.
Певица изображена на фото в бикини, которое хорошо подчеркнуло ее стройную фигуру. Блогер же изображен на снимках топлес, продемонстрировав свой накачанный пресс.
"Наш рай только начинается", — подписала фото звезда.
Читайте также: