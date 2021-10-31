Анна Трінчер у бікіні злилася у поцілунку зі своїм бойфрендом

Анна Трінчер у бікіні злилася у поцілунку зі своїм бойфрендом

Парочка вирушила у відпустку.

Відома українська співачка та акторка Анна Трінчер поїхала у довгоочікувану відпустку.

Компанію зірці склав її бойфренд, скандальний блогер Олександр Волошин. Так, разом вони полетіли до Африки. Там знаменитості милуються неймовірними краєвидами, активно відпочивають та насолоджуються компанією одне одного.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Зокрема, закохані встигають робити різноманітні знімки, якими потім діляться у своєму Instagram. До слова, Анна опублікувала фото, на яких Олександр її ніжно обнімає та цілує.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Співачка зображена на фото у бікіні, яке гарно підкреслило її струнку фігуру. Блогер же зображений на знімках топлес, продемонструвавши свій накачаний прес.

"Наш рай лише починається", - підписала фото зірка.

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