День ангела 2 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 2 листопада святкують: Артемій, Герасим, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Федір.

Чоловічі іменини

Артемій

Артемій походить від грецького імені Артеміос (Αρτέμιος) і означає "неушкоджений" або "бездоганного здоров'я". Артемій – впевнений, цілеспрямований і принциповий чоловік. Він терпіти не може підлабузництва, а брехня дуже сильно його обурює. Іноді йому не вистачає дипломатичності. У професійній діяльності лідерські риси Артемія і працьовитість неодмінно приведуть до успіху на будь-якій роботі.

Герасим

У перекладі з давньогрецького "Герасимос" – "шановний". Чоловік із цим ім'ям має дуже чутливу натуру. Добрий і чуйний, він допомагає всім, хто до нього звертається, але нерідко сам стає жертвою своєї доброти. Доля не робить Герасимові подарунків. Усе, що в нього є, добуто завзятою працею, але він не загострює особливої уваги на тім, як важко йому дається шматок хліба.

Герман

Ім'я Герман має латинське походження і у перекладі має значення "близький" і "рідний". Якщо вважати, що це ім'я має давньогерманськое походження, тоді воно перекладається, як "войовничий" або просто "воїн". Герман – сміливий, вольовий і цілеспрямований чоловік. Він притягує до себе людей і має лідерські здібності. Герман чудово розуміє психологію людей і успішно цим користується. Він часто стає керівником досить високого рангу.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Леонід

Ім'я Леонід — це двокореневе ім'я давньогрецького походження і означає воно "нащадок лева" або "подібний до лева". Леонід може знайти спільну мову будь з ким, а його вміння розбиратися в людях нерідко виручає його і допомагає в житті. В роботі Леонід має лідерські якості, що дозволяє з легкістю обіймати керівні посади. Сімейні стосунки Леонід будує з серйозним підходом. Він дуже вимогливий до побутових звичок партнерки, так що майбутня дружина пройде серйозний відбір.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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