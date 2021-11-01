Євросоюз сьогодні святкує день народження

Найменша країна ЄС – Республіка Мальта, розташована на островах в Середземному моря.

Сьогодні, 1 листопада, день народження Європейського Союзу. Спільнота об'єднує 28 незалежних держав. Україна також бажає приєднатися до ЄС - тому виконує низку надважливих завдань для цього.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Європейську спільноту створили у 1992 році, підписавши Маастрихтський договір. А документ набув чинності вже у 1993 році.

Заснували ЄС 6 країн - Франція, Італія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Німеччина. За всю історію Європейського Союзу тільки одна країна вийшла зі співтовариства - Велика Британія.

Варто зазначити, що у Євросоюзі 24 офіційні мови. На засіданнях депутати можуть розмовляти будь-якою з них. А щоб усі все розуміли - в парламенті працюють більше як дві тисячі перекладачів.

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