На ринках подорожчали помідори і буряки: яка вартість

На ринках подорожчали помідори і буряки: яка вартість

Виробники притримують товар до зими.

В Україні подорожчали помідори й буряки.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. Кілограм коштує маже 40 гривень за кілограм. Експерти пояснюють, що це пов’язано із завершенням сезону. На полицях з’являються вже імпортовані помідори. Їхня вартість вища.

Натомість подорожчання буряку аналітики називають нетиповим. За останні два тижні його ціна зросла на 4% і становить майже 9 гривень за кілограм. Експерти кажуть, що виробники зменшили кількість товару на продаж, притримавши його до зими.

Як повідомлялося, на українських ринках вартість яловичини б'є рекорди. Зазначається, що від початку року поголів'я худоби зменшилося на 6,7%. В Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що станом на 1 жовтня в країні 3,1 млн голів, зокрема 1,6 млн корів.

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