На рынках подорожали помидоры и свекла: какая стоимость

На рынках подорожали помидоры и свекла: какая стоимость

Производители придерживают товар к зиме.

В Украине подорожали помидоры и свекла.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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За прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%. Килограмм стоит около 40 гривен за килограмм. Эксперты объясняют, что это связано с завершением сезона. На полках появляются уже импортированные помидоры. Их стоимость выше.

Зато подорожание свеклы аналитики называют нетипичным. За последние две недели его цена выросла на 4% и составляет около 9 гривен за килограмм. Эксперты говорят, что производители снизили количество товара на продажу, придержав его к зиме.

Как сообщалось, на украинских рынках стоимость говядины бьет рекорды. С начала года поголовье скота уменьшилось на 6,7%. В Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что по состоянию на 1 октября в стране 3,1 млн голов, в том числе 1,6 млн коров.

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