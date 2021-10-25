Как укрепить иммунитет и не болеть осенью: советы специалистов

Как укрепить иммунитет и не болеть осенью: советы специалистов

Врачи говорят, лучший способ профилактики — вакцинация.

Только крепкий иммунитет действительно помогает бороться с вирусами и бактериями. Но укрепить его можно только ежедневным трудом.

О том, от каких привычек следует избавиться, а какие, наоборот — ввести — 25 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Врачи говорят, лучший способ профилактики — вакцинация. Это не гарантирует того, что вы не заболеете, но значительно повышает вероятность того, что течение болезни должно быть значительно легче.

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Также диетолог советует в осенний период добавлять в ежедневный рацион ягоды, но без сахара.

"Сахар в избыточном количестве, в жидком состоянии особенно — компоты, фреши, соки, чай с медом — снижает иммунную систему, если человек начинает употреблять такие продукты часто. Поскольку сахар, все эти продукты — кроме глюкозы и фруктозы ничего не содержит", — отмечает диетолог Екатерина Толстикова.

Если же говорить об идеальной тарелке, то она должна быть такой: где половина — это углеводы, поровну овощи и каши. Треть — жиры, а это орехи и сыр. И пятая часть — белки — здесь или мясо, или рыба.

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В дополнение к питанию — спорт, прогулки и здоровый сон. Семейный врач Виктория объясняет — на иммунную систему напрямую влияет образ жизни. И все полезные привычки — ей помогут, плохие — например курение или алкоголь — наоборот, сделают слабее.

"И помним о гаджетах, свете. За два часа до сна уже желательно избегать их использования, приглушенный свет, чтобы организм уже готовился ко сну", — советует семейный врач Виктория Клочан.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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