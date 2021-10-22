Как снизить риск депрессии с помощью питания

Прошлой весной грибы привлекли внимание за их роль в профилактике многих заболеваний, но оказалось, что они также могут значительно улучшить ваше эмоциональное здоровье.

В исследовании, опубликованном в Journal of Affective Disorders, исследователи изучили данные 24 тыс. взрослых американцев, отслеживая их пищевые привычки и изменения психического здоровья в течение 11 лет. Они обнаружили, что те, кто ел больше грибов, имели на 43% меньший риск развития депрессии за это время по сравнению с людьми, которые вообще не ели грибы.

Употребление грибов может снизить риск депрессии

Причина, вероятно, связана с многочисленными биологически активными соединениями, которые содержатся в грибах в избытке, включая витамин B12, антиоксиданты и противовоспалительные аминокислоты, которые в прошлом были связаны со снижением депрессии и тревожности, по словам ведущего исследователя Медицинского колледжа штата Пенсильвания Джибрила Ба.

"Высокий уровень этих соединений может снизить риск окислительного стресса, и, в свою очередь, это поможет уменьшить симптомы депрессии", — сказал он.

Также читайте Даже легкие случаи COVID-19 оставляют след в мозгу

Окислительный стресс — это дисбаланс в организме, который возникает, когда ваш организм производит слишком много так называемых свободных радикалов, которые вызывают воспаление, и в организме не хватает антиоксидантов, чтобы противодействовать им.

Вот почему употребление продуктов с высоким содержанием антиоксидантов улучшает ваше здоровье, поскольку позволяет снизить уровень окислительного стресса.

Также читайте Отравление грибами: симптомы и первая помощь

Хотя грибы, кажется, имеют такой эффект, Ба говорит, что неизвестно, будет полезным есть грибы, когда у вас уже наблюдается депрессия. Ба и его коллеги-исследователи попытались определить масштаб этой стратегии, попросив нескольких участников с депрессией заменить красное или обработанное мясо грибами в своих блюдах. Однако они не обнаружили заметного уменьшения симптомов депрессии, поэтому возможно, что грибы являются скорее тактикой профилактики, чем дополнительным подходом к лечению.

Credits

Если вы хотите получить натуральніе витамины и микроєлементы, содержащиеся в грибах, но вам не нравится их вкус, есть и другие продукты, которые содержат ту важную водорастворимую аминокислоту L-эрготионеин. Хотя грибы — особенно вешенки — является наилучшим источником эрготионеина, другие продукты, содержащие этот компонент, также популярны. Это печень, почки, черная и красная фасоль и овсяные отруби.

Также читайте Пять простых дыхательных упражнений для снятия стресса: начните свой день правильно

"Эрготионеин можно получить только с пищей", — говорит Ба.

Поэтому ешьте грибы. Они предотвратят окислительный стресс и снизят риск депрессии.

Читайте также: Эта диета приобретает актуальность при COVID-19

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку