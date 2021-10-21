Виктор Павлик и его жены: что известно о четырех избранницах певца

Певец был официально женат четыре раза.

Личная жизнь украинского певца Виктора Павлика всегда была насыщенной.

И последние несколько лет она становится предметом острых обсуждений в Сети и среди фанатов. Так, исполнитель был женат четыре раза. Редакция сайта ТСН.ua решила вспомнить и показать жен и детей исполнителя.

Первую жену по имени Лидия будущая звезда позвал под венец, когда ему было 18 лет.

Первая жена Виктора Павлика Лидия / instagram.com/alex_pavlik15

В этом браке, 22 апреля в 1984 году родился сын Александр. Первенец пошел по стопам отца-певца. Он принимал участие в талант-шоу и тоже стал артистом. Сейчас Саше 37 лет, он женат и воспитывает сына.

Виктор Павлик и Александр / instagram.com/viktorpavlik

Второй женой стала женщина по имени Светлана, которая была родом из Узбекистана. Говорят, что с ней Виктор закрутил роман еще до рождения Александра. Пара прожила в браке 8 лет. Ее фото в свободном доступе, к сожалению, нет. 1987 на свет появилась дочь Кристина. Как рассказывал исполнитель, его единственная дочь — непубличный и "очень тихая". Она воспитывает сына.

Дочь Виктора Павлика Кристина / instagram.com/miss_chris_rv

В 1995 году Павлик развелся со Светланой и полетел в Турцию.

Вскоре звезда познакомился с третьей женой Ларисой Созаевой. Они встретились в конце 90-х в Тернопольской филармонии, где избранница танцевала в ансамбле "Надзбручанка". Пара поженилась. В 2008 году они развелись, но через четыре года снова поженились. В 2016-м пара окончательно разорвала отношения. Пока что этот брак самый длительный для звезды — более 20 лет.

Третья жена Виктора Павлика Лариса / instagram.com/lora.sozaeva

У супругов родился сын Павел. На 22-м году жизни он, к сожалению, скончался после продолжительной борьбы с раком.

Виктор Павлик с покойным сыном Павлом / facebook.com/vpavlik100

Как говорила сама Лариса, встречаться со своей будущей четвертой женой Екатериной Репяховой Виктор начал, когда еще был с ней в браке. Со своей стороны, любимая и концертный директор певца, которая моложе Виктора на 28 лет, не считает, что разбила его семью из Созаевой. Так, Катя заявила, что когда встретила любимого — у него были большие проблемы с алкоголем. И рядом была не жена, а она.

Виктор Павлик и его четвертая жена Екатерина / instagram.com/repyahovakate

Они познакомились 4 ноября в 2015 году благодаря китайскому другу Кати. Девушка, которая с детства была фанаткой творчества будущего мужа, собиралась поехать на концерт Павлика в Одессу. Однако, друг предложил поехать вместе с ней и в другой день в Николаев, где также должно было быть выступление. Судьба сложилась так, что Екатерина и Виктор остановились в одном отеле и их номера были рядом.

В декабре в 2019-м Павлик сделал молодой возлюбленной предложение. Пара поженилась 29 мая в 2020-м, а 15 июня в этом году на свет появился их сын, которого назвали Михаилом.

Виктор Павлик с женой и сыном / instagram.com/repyahovakate

Как-то певец рассказывал, что гадалка предсказала ему пять бракосочетаний. Впрочем, Павлик все же хочет остановиться на четырех и прожить свою жизнь с Катей.

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