Віктор Павлік та його дружини: що відомо про чотирьох обраниць співака

Віктор Павлік та його дружини: що відомо про чотирьох обраниць співака

Співак був офіційно одружений чотири рази.

Особисте життя українського співака Віктора Павліка завжди було насиченим.

І останні декілька років воно стає предметом гострих обговорень в Мережі та серед фанатів. Так, виконавець був одружений чотири рази. Редакція сайту ТСН.ua вирішила пригадати і показати дружин та дітей виконавця.

Першу дружину на ім'я Лідія майбутня зірка покликав під вінець, коли йому було 18 років.

Перша дружина Віктора Павліка Лідія / instagram.com/alex_pavlik15

У цьому шлюбі, 22 квітня 1984 року народився син Олександр. Первісток пішов стопами батька-співака. Він брав участь у талант-шоу та теж став артистом. Зараз Сашку 37 років, він одружений та виховує сина.

Віктор Павлік та Олександр / instagram.com/viktorpavlik

Другою дружиною стала жінка на ім'я Світлана, яка була родом із Узбекистану. Подейкують, що з нею Віктор закрутив роман ще до народження Олександра. Пара прожила у шлюбі 8 років. Її фото у вільному доступі, на жаль, немає. 1987-го на світ з'явилася донька Христина. Як розповідав виконавець, його єдина донька – непублічна та "дуже тиха". Вона має сина.

Донька Віктора Павліка Христина / instagram.com/miss_chris_rv

1995 року Павлік розлучився зі Світланою та полетів до Туреччини.

Невдовзі зірка познайомився з третьою дружиною Ларисою Созаєвою. Вони зустрілися наприкінці 90-х в Тернопільській філармонії, де обраниця танцювала в ансамблі "Надзбручанка". Пара одружилася. 2008 року вони розлучилися, але за чотири роки знову одружилися. 2016-го пара остаточно розірвала стосунки. Поки що цей шлюб найтриваліший для зірки – понад 20 років.

Третя дружина Віктора Павліка Лариса / instagram.com/lora.sozaeva

У подружжя народився син Павло. На 22-му році життя він, на жаль, помер після тривалої боротьби з раком.

Віктор Павлік з покійним сином Павлом / facebook.com/vpavlik100

Як говорила сама Лариса, зустрічатися зі своєю майбутньою четвертою дружиною Катериною Реп'яховою Віктор почав, коли ще був з нею у шлюбі. Зі свого боку, кохана та концертна директорка співака, яка молодша від Віктора на 28 років, не вважає, що розбила його сім'ю із Созаєвою. Так, Катя заявила, що коли зустріла коханого – у нього були великі проблеми з алкоголем. І поруч була не дружина, а вона.

Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина / instagram.com/repyahovakate

Вони познайомилися 4 листопада 2015 року завдяки китайському другу Каті. Дівчина, яка змалечку була фанаткою творчості майбутнього чоловіка, збиралася поїхати на концерт Павліка до Одеси. Однак, друг запропонував поїхати разом з нею і в інший день до Миколаєва, де також мав відбутися виступ. Доля склалася так, що Катерина та Віктор зупинилися в одному готелі та їхні номери були поруч.

У грудні 2019-го Павлік освідчився молодій коханій. Пара одружилася 29 травня 2020 року, а 15 червня цього року на світ з'явився їхній син, якого назвали Михайлом.

Віктор Павлік з дружиною та сином / instagram.com/repyahovakate

Якось співак розповідав, що ворожка навіщувала йому п'ять одружень. Втім, Павлік все ж хоче зупинитися на чотирьох та прожити своє життя із Катею.

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