У Росії через підпал трави вогонь дістався до АЗС: апокаліптичне відео

У Росії через підпал трави вогонь дістався до АЗС: апокаліптичне відео

Пожежа поширилася на 7 гектарів.

У неділю, 24 жовтня, у російському місті Канську в Красноярському краї поруч з житловими будинками і автозаправкою загорілася суха трава.

Як повідомляють в Telegram-каналі “РЕН ТВ”, пожежа поширилася на 7 гектарів, але, за повідомленнями МНС, її вдалося локалізувати.

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У Telegram-каналі Baza опублікували відео з місця пожежі, зауваживши, що її влаштували місцеві мешканці, взявшись спалювати суху рослинність. “Зовні все це нагадує останній день Помпеї”, - підписано опубліковані кадри.

Нагадаємо, раніше у селищі Лісовому Рязанської області (РФ) стався вибух на території заводу "Еластик" у цеху, де виробляють порох.

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