У Києві колишній працівник пограбував заправку, звідки його звільнили

Чоловіка поліція затримала.

Колишній працівник заправки повернувся до свого попереднього місця роботи із газовим балончик і викрав звідти 85 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції

За даними правоохоронців все сталось на автозаправній станції на проспекті Валерія Лобановського. Нападник забризкав сльозогінним газом обличчя працівників закладу та вдарив касира, після чого забрав із каси більше 85 тисяч гривень та втік.

Поліція, що прибула на місце одразу почала розшук і завдяки камерам спостереження швидко встановила особу нападника. «Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень і втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили. Це – раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

Чоловіка затримали і висунули підозру за статтею про розбій. Поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці», - додав підполковник поліції Олександр Хальзєв.

А днями у Києві сталося інше пограбування. Пенсіонерку пограбував місцевий двірник, який проник до квартири, зірвавши дверний ланцюжок. Правопорушник зв’язав їй руки мотузкою та запхав в рот ганчірку і вимагав зізнатись, де сховані гроші.

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