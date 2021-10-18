Коли світ вийде з пандемії коронавірусу: у ВООЗ дали оптимістичний прогноз

Коли світ вийде з пандемії коронавірусу: у ВООЗ дали оптимістичний прогноз

За словами Клюге, щоб пандемія не повторилася, у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль.

Наступного року світ вийде з пандемії, але коронавірус не закінчиться.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге, повідомляє СТВ.

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"Я оптиміст, вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звісно, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як з грипом. Є вакцина від грипу. Щороку вони злегка адаптуються під нові штами, і люди вакцинуються - і все нормально", - зазначив він.

За словами Клюге, важливо вчитися на своїх помилках і виносити якісь уроки.

"Щоб пандемія не повторилася, у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль. Якщо не буде охорони здоров'я і здоров'я, то не буде ані економіки, ані безпеки, ані соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров'я", - додав Клюге.

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Він також зазначив, що в 35 з 53 країн, які входять в європейський регіон ВООЗ, спостерігається плато по вакцинації.

"Тобто кількість вакцинованих людей більше не зростає. Нам потрібно виявити людей серед населення, хто не вакцинується і чому", - сказав Клюге.

До слова, записатися на вакцинацію проти COVID-19 можна в будь-який час у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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У ВООЗ прогнозують, що невдовзі людство подолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19. Також не виключають появу нових варіантів штамів коронавірусу.

у боротьбі з пандемією COVID-19. Також не виключають появу нових варіантів штамів коронавірусу. Також Всесвітня організація охорони здоров'я представила групу з 26 вчених, які будуть вивчати потенційно небезпечні нові патогени, а також працювати над запобіганням пандемій в майбутньому, ще вони будуть вивчати коронавірус.

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