Коли світ вийде з пандемії коронавірусу: у ВООЗ дали оптимістичний прогноз

За словами Клюге, щоб пандемія не повторилася, у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль.
Наступного року світ вийде з пандемії, але коронавірус не закінчиться.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге, повідомляє СТВ.
"Я оптиміст, вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звісно, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як з грипом. Є вакцина від грипу. Щороку вони злегка адаптуються під нові штами, і люди вакцинуються - і все нормально", - зазначив він.
За словами Клюге, важливо вчитися на своїх помилках і виносити якісь уроки.
"Щоб пандемія не повторилася, у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль. Якщо не буде охорони здоров'я і здоров'я, то не буде ані економіки, ані безпеки, ані соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров'я", - додав Клюге.
Він також зазначив, що в 35 з 53 країн, які входять в європейський регіон ВООЗ, спостерігається плато по вакцинації.
"Тобто кількість вакцинованих людей більше не зростає. Нам потрібно виявити людей серед населення, хто не вакцинується і чому", - сказав Клюге.
До слова, записатися на вакцинацію проти COVID-19 можна в будь-який час у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
- У ВООЗ прогнозують, що невдовзі людство подолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19. Також не виключають появу нових варіантів штамів коронавірусу.
- Також Всесвітня організація охорони здоров'я представила групу з 26 вчених, які будуть вивчати потенційно небезпечні нові патогени, а також працювати над запобіганням пандемій в майбутньому, ще вони будуть вивчати коронавірус.