Ця дієта набуває популярності під час COVID-19

Ця дієта набуває популярності під час COVID-19

Їжа допоможе захистити вашу імунну систему від ризику зараження SARS-CoV-2.

Зміцнити імунітет можна, піклуючись про своє здоров'я комплексно. Харчування є великою частиною цього комплексу. За інформацією New York Times, дослідження доводять, що саме рослинна їжа допомагає захистити вашу імунну систему від ризику зараження SARS-CoV-2.

Так, у статті в Medical News Today йшлося про COVID-19 і рослинну дієту.

Раціон, багатий фруктами та овочами, містить кілька важливих мікроелементів (наприклад, цинк, селен), а також вітаміни A, C і E, антиоксиданти та поліфеноли, які забезпечують організм одним із найкращих природних захистів від інфекцій. У статті також відзначається кілька досліджень, а також рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які підтверджують користь для здоров’я продуктів рослинного походження.

Чи може рослинна дієта знизити ризик COVID-19?

Не існує спеціальної дієти, яка б знижувала ризик розвитку COVID-19 у людини.

ВООЗ радить людям збалансовано харчуватися, щоб зміцнити свою імунну систему під час пандемії. Це включає в себе вживання свіжих, необроблених продуктів, таких як овочі, бобові та цільнозернові.

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Організація також рекомендує уникати споживання цукру, солі і обмежити кількість червоного м’яса до 1-2 разів, а птиці – до 2-3 разів на тиждень. Медики пропонують щодня вживати не більше 160 г м’ясних продуктів.

Згідно з дослідженнями, рослинна дієта має користь для здоров'я (вага, енергетичний обмін та системне запалення) і знижує ризик серйозного впливу вірусу на людину.

Але зауважте, харчування на основі рослинної дієти та вегетаріанство - не одне й те саме. Вам не потрібно ставати вегетарінцем. Термін "рослинна основа" стосується лише збільшення у вашому раціоні овочів, фруктів, зелені та бобових.

Правда, слід зазначити, що рослинна дієта не всесильна. Якщо ви звикли споживати занадто багато оброблених продуктів, доведеться від них відмовитися, чи хоча б зменшити їхню кількість.

Чому саме рослинна їжа?

Найважливіша перевага рослинного харчування щодо COVID-19 полягає в тому, що дієта допомагає боротися із запаленням в організмі.

Дослідження 2015 року, опубліковане в Complementary Therapies in Medicine, показало, що дієти, багаті фруктами, овочами та цільними злаками, з насінням, горіхами та бобовими (якісне джерело білка), можуть заспокоїти фізіологічне запалення, яке спричиняють м’ясні та жирні продукти.

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Інше дослідження 2021 року виявило зв'язок між системним запаленням та важкими випадками COVID-19. Дослідники оцінили присутність С-реактивного білка, який є показовим маркером системного запалення, серед майже трьох тис. пацієнтів, які перенесли COVID-19 у період з березня по квітень 2020 року.

Науковці виявили, що запалення "пов'язане... з критичними станом при захворюванні (госпіталізація та інтенсивна терапія, підтримка апарату штучної вентиляції легень) та смертністю".

Іншими словами, дотримання рослинної дієти вас не захистить від коронавірусу, але допоможе зміцнити природний захист вашого організму та потенційно зменшить ризик серйозних ускладнень, якщо ви випадково заразитесь ним.

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