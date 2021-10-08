Еще 12 признаков рака, которые обычно игнорируют женщины

Еще 12 признаков рака, которые обычно игнорируют женщины

Полностью защититься от рака невозможно, однако можно существенно снизить риск онкологических заболеваний, если быть внимательной к своему организму и посещать специалистов регулярно.

В первой части статьи о раке у женщин мы предоставили 6 косвенных признаков возможного онкологического заболевания.

Теперь рассказываем еще о 12 симптомах рака, которые женщины обычно не принимают во внимание.

Изменения кожи в трудно доступных местах

Кожу на спине, верхней части головы, за ушами или на ногах мы проверяем редко. То же самое касается ногтевых пластин. Вертикальные темные полосы на ногтях — один из признаков подногтевой меланомы, рака ногтевого ложа, говорят врачи.

Ежегодно проверяйте все тело на наличие новых аномальных изменений, новообразований и повреждений кожи.

Рекомендовано: если вы заметили изменения на коже и ногтях, проконсультируйтесь с врачом.

Охриплость голоса

"Осиплость голоса, также известна как дисфония, может быть признаком рака голосовых связок", — говорит доктор медицинских наук, заведующий отделом отоларингологии Инна Хусейн.

"Часто дисфонию относят к ларингиту, но это может быть первым признаком рака", — добавляет медик.

Рекомендовано: нужно провести оценку голосовых связок с помощью ларингоскопии после четырех недель устойчивой хрипоты. Обратитесь к отоларингологу, чтобы оценить голосовые связки.

Рак голосовых связок поддается лечению лучше, чем другие злокачественные опухоли гортани.

Белые или красные пятна в ротовой полости

Белое или красное пятно на языке, небе, деснах, внутренней поверхнсоти щек или губе может указывать на рак ротовой полости. Если оно сохраняется более трех недель, обязательно обратитесь к стоматологу или семейному врачу.

Рекомендовано: обязательно посещайте стоматолога два раза в год.

Нерегулярные месячные или их отсутствие

Нарушение менструального цикла может указывать на проблемы.

Кровянистые выделения или обильные месячные в течение нескольких дней между менструациями, после полового акта или через несколько месяцев после прекращения менструации — тревожный признак.

Рекомендовано: если вы наблюдаете любой из этих симптомов, запланируйте визит к врачу.

Хроническая тазовая боль

Эта боль возникает в области органов таза в течение 6 месяцев и трудно поддается лечению. Подобные боли ограничивают физическую активность и интимную жизнь, становятся причиной плохого настроения и депрессии.

"Если женщины имеют периодическое вздутие живота или любые ненормальные тазовые боли — например, болезненность и затруднение мочеиспускания — следует провериться", — говорит доктор медицинских наук, гинекологический онколог и основатель Фонда Левина для борьбы с женским раком Шарин Левин.

Необходимо оценить любые новые симптомы.

Рекомендовано: если такие симптомы редки, это нормально, но все, что выходит за рамки говорит о проблеме. Обратитесь к врачу.

Потеря аппетита

Внезапная потеря аппетита может быть тревожным признаком.

Если у вас надолго притупилось чувство голода, и вы стали есть меньше, чем обычно, это тоже тревожный сигнал, даже при отсутствии других симптомах.

Рекомендовано: запланируйте визит к врачу.

Избыточный вес

Исследования показывают, что 13 различных видов рака связаны с лишним весом.

Рекомендовано: употребляйте необработанные продукты, богатые клетчаткой. Часто пейте воду. Это поможет дольше чувствовать сытость и уменьшит тягу к сахару.

Ешьте много овощей и фруктов, выбирайте цельнозерновой хлеб.

"Обработанные продукты созданы для того, чтобы заставить нас съедать больше", — говорят диетологи.

Новый тип головной боли

У многих из нас болит голова, иногда ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Для большинства людей эти головные боли имеют одинаковые закономерности. Однако, если голова стала болеть как-то иначе, следует провериться.

Опухоль мозга может создавать повышенное давление в мозге или препятствовать всасыванию и распределению спинномозговой жидкости, что вызывает боли.

Рекомендовано: если вы чувствуете новые приступы, обратитесь к врачу.

Тошнота, постоянная изжога и рвота

Чаще всего тошнота не вызывает особого беспокойства, она является вторичной причиной вирусного гастроэнтерита или иного временного заболевания. Однако иногда постоянные тошнота и рвота могут быть вызваны медленно растущей массой мозга.

Рекомендуется: своевременное обращение к специалисту поможет избежать серьезных проблем. Ведите дневник состояния, где фиксируйте продолжительность синдрома, сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам поставить диагноз.

Ночная потливость

Часто женщины связывают это с симптомами менопаузы, но пот, возникает преимущественно ночью, может быть связан с различными злокачественными образованиями, такими как лимфома.

Рекомендовано: регулярно посещайте врача первичного звена, раз в год. Если что-то существенно изменится в вашем здоровье, обратитесь к врачу, чтобы определить, нужно ли проводить дополнительные обследования.

Хроническая боль

Женщины могут не замечать постоянную боль, главным образом потому, что они, как правило, ставят себя на последнее место, когда речь идет об их собственных потребностях в здоровье.

Рекомендовано: не игнорируйте новые проблемы, и как можно быстрее проверьте себя. Вы у себя одна.

Одышка

Рак легких является ведущей причиной смерти от рака у женщин. Самый распространенный подтип рака легких у женщин называется аденокарциномой, которая имеет такие симптомы, как одышка, потеря веса, боль в груди или усталость.

Рекомендовано: посещайте врача первичного звена, раз в год. А при таком симптоме, как одышка, проконсультируйтесь с ним уже сейчас.

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