Из окна российского посольства в Берлине выпал дипломат

Погибшего называют сыном генерала ФСБ и подозревают его в сотрудничестве с российской спецслужбой.

В Берлине погиб второй секретарь посольства РФ в Берлине Кирилл Жало, его тело обнаружили полицейские возле здания дипломатического представительства еще 19 октября. Предполагается, что дипломат выпал из окна одного из верхних этажей.

Об этом сообщило в пятницу, 5 ноября, онлайн-издание Der Spiegel.

По информации издания, погибший с лета 2019 года занимал должность второго секретаря посольства. В то же время, немецкие службы безопасности подозревали, что он был скрытым агентом Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ).

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По информации изданий Bellingcat и The Insider, занимающихся журналистскими расследованиями, погибший российский дипломат Кирилл Жало был сыном начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. На это указывает, что у них совпадают места жительства в России.

"Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года", — сообщают Bellingcat и The Insider.

В посольстве РФ не согласились выдать тело погибшего на вскрытие, назвав инцидент "трагическим событием". Немецкая прокуратура не смогла провести расследование и установить обстоятельства и причины смерти, поскольку у погибшего был дипломатический статус.

Напомним, ранее президент Косово Вьоса Османи поручила МИД страны выслать из страны двух российских дипломатов, которые "угрожают национальной безопасности и конституционному строю".

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