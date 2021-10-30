США высылают 55 сотрудников российских диппредставительств

В РФ такое решение назвали "высланием".

Из Соединенных Штатов Америки в течение нескольких месяцев отправят 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

Об этом заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"У американцев сейчас работают в России около 130 человек. В нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще у 55 наших дипломатов и административно-технических работников есть" оставить США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), ситуация на дипломатическом фронте только усилится", — подчеркнула она.

По словам Захаровой, США "сливают" в СМИ "некорректные утверждения" о четырехкратном преимуществе российского дипломатического присутствия в США над американским в России.

"С 2016 года более сотни наших сотрудников с членами семей были высланы под разными предлогами. В частности, с формулировкой persona non grata. Абсолютно баснословно с точки зрения канонов дипломатии и понятий частной собственности, право на которую в США всегда считалось священным, американские власти рейдерскими методами захватили шесть объектов недвижимости, принадлежащих России, выставив полицейское оцепление, и с тех пор не пускают туда российских дипломатов", — сказала Мария Захарова.

Как сообщалось, посол Франции в Беларуси Николя де Лакост в воскресенье, 17 октября, уехал из Минска по требованию белорусского правительства. 57-летний дипломат находился в Минске с конца прошлого года. В СМИ предполагают, что посла выгнали из-за того, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко так и не получил от него верительные грамоты.

Новости мира: Минск заставил французского дипломата покинуть Беларусь

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