Беларусь выслала из Минска французского посла — СМИ

Дипломат попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к белорусскому народу.

Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост в воскресенье, 17 октября, выехал из Минска по требованию белорусского правительства.

Соответствующую информацию информагентству AFP подтвердил представитель посольства, пишет ВВС.

"Он попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к белорусскому народу, которое утром появится на сайте посольства", — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что 57-летний дипломат находился в Минске с конца прошлого года. В СМИ предполагают, что посла выгнали из-за того, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко так и не получил от него верительные грамоты.

"Франция, как и другие страны ЕС, не признала претензию Лукашенко на шестой президентский срок после выборов в августе прошлого года на фоне широко распространенных заявлений о фальсификации голосования", — указывают в сообщении.

Лукашенко, со своей стороны, обвинял европейские правительства в подстрекательстве к протестам и в последние месяцы разорвал связи с несколькими западными странами.

В мае Беларусь обязала посла Латвии, а также всех сотрудников латвийского посольства покинуть страну, а в августе Минск отозвал согласие на назначение американского посла, заявив, что США потеряли доверие.

Новости мира: в Беларуси смогут сажать в тюрьму подписчиков "экстремистских" телеграмм-каналов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку