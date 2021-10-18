Білорусь вислала з Мінська французького посла - ЗМІ

Дипломат попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до білоруського народу.

Посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост в неділю, 17 жовтня, виїхав з Мінська на вимогу білоруського уряду.

Відповідну інформацію інформагентству AFP підтвердив представник посольства, пише ВВС.

"Він попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до білоруського народу, яке вранці з'явиться на сайті посольства", - розповів співрозмовник видання.

Зазначається, що 57-річний дипломат перебував у Мінську від кінця минулого року. У ЗМІ припускають, що посла витурили через те, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко так і не отримав від нього вірчі грамоти.

"Франція, як і інші країни ЄС, не визнала претензію Лукашенка на шостий президентський термін після виборів в серпні минулого року на тлі широко поширених заяв про фальсифікацію голосування", - вказують у повідомленні.

Лукашенко, зі свого боку, звинувачував європейські уряди в підбурюванні до протестів і в останні місяці розірвав зв'язки з кількома західними країнами.

У травні Білорусь зобов'язала посла Латвії, а також усіх співробітників латвійського посольства покинути країну, а в серпні Мінськ відкликав згоду на призначення американського посла, заявивши, що США втратили довіру.

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