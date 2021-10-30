Ани Лорак в бикини похвасталась стройной и прокачанной фигурой

Звезда показала, как отдыхает.

Певица Ани Лорак порадовала своих фанатов новым контентом.

В строгиз на своей странице в Instagram звезда опубликовала новое видео. На нем знаменитость дерзко прогулялась по пляжу.

Ани Лорак в бикини / instagram.com/anilorak

К слову, звезда в мини-бикини продемонстрировала свою невероятно стройную фигуру. У артистки немалый бюст, прокачанный животик и аппетитные ягодицы. Свои темные волосы исполнительница распустила.

Звезда не была многословной, потому решила не подписывать видео. Однако ее фанаты однозначно засыпали ее комплиментами.

Ани Лорак в бикини / instagram.com/anilorak

Напомним, что 16 августа Ани Лорак выступила в клубе "Итака" в Одессе. Исполнительница появилась на сцене в 22:40. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, сопровождавшиеся драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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