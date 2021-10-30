Ані Лорак у бікіні похизувалась стрункою та прокачаною фігурою

Зірка показала, як минає її відпочинок.

Співачка Ані Лорак потішила своїх фанів новим контентом.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нове відео. На ньому знаменитість зухвало прогулялась пляжем.

Ані Лорак у бікіні / instagram.com/anilorak

До слова, зірка у мінібікіні продемонструвала свою неймовірно струнку фігуру. Так, артистка має чималий бюст, прокачаний животик та апетитні сідниці. Своє чорняве волосся виконавиця розпустила.

Зірка не була багатослівною, тому вирішила не підписувати відео. Проте, її фани однозначно засипали її компліментами.

Ані Лорак у бікіні / instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що 16 серпня Ані Лорак виступила в клубі "Ітака" в Одесі. Виконавиця з'явилася на сцені о 22:40. Попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.

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