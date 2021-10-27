Геловін-2021: де відсвяткувати у Києві

Вихідними ви можете потрапити до неймовірної кількості різноманітних світів — обирайте те, про що втомлена від буденності душа мріє.

JOKER&HARLEY mad LOVE

Пресслужба

Один із наймодніших клубів Києва SkyBar занурить вас у вимір страшно-красивих кіношних персонажів. Джокер, Волдеморт, Гарлі Квін — а ким станеш ти в цьому незвичайному світі? Головне – продумуйте образи ретельно: ця вечірка для найстильніших киян.

Ціна: від 200 грн.

Місце: вул. Велика Васильківська, 5, 7 поверх

Час: 31 жовтня.

Хвостатий Halloween

Пресслужба

Творити добро модно на будь-які свята. Чому б не провести Геловін з пухнастими, вусатими та смугастими? Благодійна виставка котів дає можливість не тільки розважитись, а й знайти хорошого друга, який, до речі, лікує від стресів.

Ціна: безкоштовно.

Місце: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1, павільйон 4.

Час: 31 жовтня.

Барви Геловіну

Щоб опинитися на Геловін у світі наймоднішої музики у стилі техно та хаус – вирушайте на вечірку від WHITE NIGHTS FESTIVAL, КОЛО та BARVY. Тут гратимуть найяскравіші українські діджеї VOTUMА, WEIZMAN, OZO у компанії зі всесвітньовідомим музикантом з Італії FEDELE. Він визнаний Resident Advisor найоригінальнішим у світі діджеєм нової хвилі електронної музики.

Найкращі традиції КОЛО та WHITE NIGHTS FESTIVAL у новому форматі зберігаються: високохудожні декорації, нетривіальний візуал, надзвичайний дух спільноти поціновувачів електронної музики. А ще – модернові частування в українському стилі від BARVY, віпрум для афтепаті та лімітована кількість квитків для особливої камерності заходу.

Ціна: COVID FREE EVENT, перші 100 квитків – 500 грн.

Місце: BARVY, вул. Мечнікова, 3.

Час: 30 жовтня.

Цирк акважахів

Незвичайне дійство на честь Дня всіх святих готує Національний цирк України. Усього протягом 3 днів ви і ваші діти зможуть побувати в аквавсесвіті. Майстерні циркові трюки художньо відобразять у виставі всі таємниці світу води та її нечисті.

Ціна: 50-550 грн.

Місце: Національний цирк України, проспект Перемоги, 2

Час: 29, 30 та 31 жовтня.

"Carmen Бордель" в Osocor Residence

Пресслужба

Побувати у французькому борделі часів давніх-давен в оточенні талановитих танцюристів та музикантів – таємна мрія кожного естету. У "Carmen Борделі" за мотивами Проспера Меріме від розкішного Osocor Residence кипітимуть демонічні пристрасті, розквітне ангельська любов і розгорнеться гостросюжетна драматургія. Це ідея Геловіна "18+" для найбільш пікантних та чуттєвих – поспішайте: взяти участь у високохудожньому еротизмі зможуть лише 150 гостей.

Ціна: 1000 грн., депозит – 1500 грн.

Місце: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Час: 29 та 30 жовтня.

Екскурсія "Містичний Київ"

Пресслужба

Знаєте, насправді Геловін мали придумати в Києві. Адже це чи не наймістичніше місто на планеті. Про всі його таємниці у яскравих фарбах розповість однойменна екскурсія. Вбирайтеся у страшні, але теплі та зручні вбрання, беріть із собою ліхтарі та бажання віддатися пригодам – прогулянка Лисою горою та таємницями Подолу чекає на вас.

Ціна: від 340 грн.

Місце: збір біля станції метро "Палац Україна"

Час: 30 та 31 жовтня.

Фільм "Геловін вбиває"

Прес-служба

На такі фільми бажано ходити повнолітнім, адже його дії можуть травмувати незміцнілу дитячу психіку. Свіжа картина з кіноепопеї "Геловін вбиває" – чудова ідея для романтичного побачення. Тобі буде страшно, а він тебе вкриватиме від тривог, міцно обіймаючи…

Ціна: 100-210 грн.

Місце: мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

Час: з 21 жовтня.

Helloween у Музеї Ханенків

Пресслужба

А чому б на День усіх святих не вирушити до музею та не дізнатися все про естетику страшного та потойбічного у стародавніх культурах буддизму та індуїзму? У красивих стінах Музею Ханенків вам проведуть тематичну екскурсію з демонстрацією експозицій у залах країн Азії. А вбиратися у погань тут теж слід!

Ціна: у костюмах – безкоштовно, дізнавайтесь за телефоном (044) 235 3290.

Місце: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15.

Час: 30 та 31 жовтня.

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