На Прикарпатті стався землетрус

Підземні поштовхи віднесли до невідчутних.
У п'ятницю, 29 жовтня, на Надвірнянщині в Івано-Франківській області зафіксували землетрус.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Зазначається, що епіцентр землетрусу був за десять кілометрів на південний захід від міста Надвірна, на глибині два км.
За класифікацією землетрусів його відносять до невідчутних. Тобто - за розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Його магнітуда за школаю Ріхтера - 2,5.
До слова, протягом 2021 року на території Надвірнянського району зареєстровано кілька землетрусів - з магнітудами від 2,1 до 2,6 балів.
Як повідомлялося, 20 жовтня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи стались у вівторок, 19 жовтня, о 12:20 год.
Крім того, 13 жовтня в Івано-Франківській області був землетрус магнітудою 2,3 бала.