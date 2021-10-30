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На Прикарпатті стався землетрус

На Прикарпатті стався землетрус

Associated Press

Підземні поштовхи віднесли до невідчутних.

У п'ятницю, 29 жовтня, на Надвірнянщині в Івано-Франківській області зафіксували землетрус. 

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу був за десять кілометрів на південний захід від міста Надвірна, на глибині два км.

За класифікацією землетрусів його відносять до невідчутних. Тобто - за розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Його магнітуда за школаю Ріхтера - 2,5.

До слова, протягом 2021 року на території Надвірнянського району зареєстровано кілька землетрусів - з магнітудами від 2,1 до 2,6 балів. 

Як повідомлялося, 20 жовтня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи стались у вівторок, 19 жовтня, о 12:20 год.

Крім того, 13 жовтня в Івано-Франківській області був землетрус магнітудою 2,3 бала.

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