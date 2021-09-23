В Україні стався землетрус: подробиці

Підземні поштовхи відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької і Чернівецької областей.
Підземні поштовхи відчули сьогодні зранку, 23 вересня, жителі України у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницький і Чернівецькій областях.
Як повідомляють місцеві мешканці, землетрус стався близько 6:18 - 6:20.
Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ) повідомив, що епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера стався неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р. Дністер.
Відзначається, що підземні поштовхи були зафіксовані на невеликій глибині 10 км, фактично на межі Тернопільської й Івано-Франківської областей.
За словами місцевих мешканців, трусило добряче.
Повідомлень про руйнування та жертв немає.
Повідомлення про потужні підземні поштовхи масово з’являються в соцмережах. Ось що розповідають місцеві мешканці:
- Труснуло добряче. В Городенці на Франківщині теж трясло
- Сильно струснуло, і таке відчуття, що каток проїхав по вулиці. Нещодавно асфальтували нашу вулицю, то такі самі відчуття і такі коливання.
- Хмельниччина, Чемеровецкий район, теж відчули.
- Озерна приблизно 06:20 теж добряче відчутно
- І в Бережанах було чутно
- Івано-Франківськ 6:20
- Підволочиськ,Тернопільська область, теж трясло.
- В Кременці також трясло
- У Рогатині теж трясло о 6.18
- В Тернополі на Дружбі відчутно було. Прокинулась від цього. Але це на 5 поверсі, одноповерхові будівлі чи просто на вулиці, хто був, то не відчули
- О 6:18 точно був! Чернівецька область
- Щось рано о 6 годині було ліжко здригнулося
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