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В Україні стався землетрус: подробиці

В Україні стався землетрус: подробиці

Associated Press

Підземні поштовхи відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької і Чернівецької областей.

Підземні поштовхи відчули сьогодні зранку, 23 вересня, жителі України у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницький і Чернівецькій областях. 

Як повідомляють місцеві мешканці, землетрус стався близько 6:18 - 6:20. 

Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ) повідомив, що епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера стався неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р. Дністер.

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Відзначається, що підземні поштовхи були зафіксовані на невеликій глибині 10 км, фактично на межі Тернопільської й Івано-Франківської областей.

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За словами місцевих мешканців, трусило добряче.

Повідомлень про руйнування та жертв немає. 

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Повідомлення про потужні підземні поштовхи масово з’являються в соцмережах. Ось що розповідають місцеві мешканці: 

  • Труснуло добряче. В Городенці на Франківщині теж трясло
  • Сильно струснуло, і таке відчуття, що каток проїхав по вулиці. Нещодавно асфальтували нашу вулицю, то такі самі відчуття і такі коливання.
  • Хмельниччина, Чемеровецкий район, теж відчули.
  • Озерна приблизно 06:20 теж добряче відчутно
  • І в Бережанах було чутно
  • Івано-Франківськ 6:20
  • Підволочиськ,Тернопільська область, теж трясло.
  • В Кременці також трясло
  • У Рогатині теж трясло о 6.18
  • В Тернополі на Дружбі відчутно було. Прокинулась від цього. Але це на 5 поверсі, одноповерхові будівлі чи просто на вулиці, хто був, то не відчули
  • О 6:18 точно був! Чернівецька область
  • Щось рано о 6 годині було ліжко здригнулося

Детальніше про землетрус дивіть у випусках ТСН та читайте на сайті ТСН.ua найближчим часом. 

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