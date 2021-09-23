В Україні стався землетрус: подробиці

Підземні поштовхи відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької і Чернівецької областей.

Підземні поштовхи відчули сьогодні зранку, 23 вересня, жителі України у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницький і Чернівецькій областях.

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Як повідомляють місцеві мешканці, землетрус стався близько 6:18 - 6:20.

Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ) повідомив, що епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера стався неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р. Дністер.

Відзначається, що підземні поштовхи були зафіксовані на невеликій глибині 10 км, фактично на межі Тернопільської й Івано-Франківської областей.

За словами місцевих мешканців, трусило добряче.

Повідомлень про руйнування та жертв немає.

Повідомлення про потужні підземні поштовхи масово з’являються в соцмережах. Ось що розповідають місцеві мешканці:

Труснуло добряче. В Городенці на Франківщині теж трясло

Сильно струснуло, і таке відчуття, що каток проїхав по вулиці. Нещодавно асфальтували нашу вулицю, то такі самі відчуття і такі коливання.

Хмельниччина, Чемеровецкий район, теж відчули.

Озерна приблизно 06:20 теж добряче відчутно

І в Бережанах було чутно

Івано-Франківськ 6:20

Підволочиськ,Тернопільська область, теж трясло.

В Кременці також трясло

У Рогатині теж трясло о 6.18

В Тернополі на Дружбі відчутно було. Прокинулась від цього. Але це на 5 поверсі, одноповерхові будівлі чи просто на вулиці, хто був, то не відчули

О 6:18 точно був! Чернівецька область

Щось рано о 6 годині було ліжко здригнулося

Детальніше про землетрус дивіть у випусках ТСН та читайте на сайті ТСН.ua найближчим часом.

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