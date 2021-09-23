В Украине произошло землетрясение: подробности

Подземные толчки ощутили жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей.

Подземные толчки ощутили сегодня утром, 23 сентября, жители Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

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Как сообщают местные жители, землетрясение произошло около 6:18 — 6:20.

Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ) сообщил, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произел неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на небольшой глубине 10 км, фактически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

По словам местных жителей, трясло сильно.

Сообщений о разрушениях и жертвах нет.

Сообщение о мощных подземных толчках массово появляются в соцсетях. Вот что рассказывают местные жители:

Тряхнуло сильно. В Городенке на Франковщине тоже трясло

Сильно встряхнуло, и такое ощущение, что каток проехал по улице. Недавно асфальтировали нашу улицу, то такие же ощущения и такие колебания.

Хмельницкая область, Чемеровецкий район, тоже почувствовали.

Озерная, примерно 6:20 тоже сильно ощутимо

И в Бережанах было слышно

Ивано-Франковск 6:20

Подволочиск, Тернопольская область, тоже трясло.

В Кременце также трясло

В Рогатине тоже трясло в 6.18

В Тернополе на Дружбе ощутимо было. Проснулась от этого. Но это на 5 этаже, одноэтажные здания или просто на улице, кто был, то не почувствовали

В 6:18 точно был! Черновицкая область

Что-то рано в 6:00 было, кровать дрогнула

Подробнее о землетрясении смотрите в выпусках ТСН и читайте на сайте ТСН.ua в ближайшее время.

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