В Украине произошло землетрясение: подробности

Подземные толчки ощутили жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей.
Подземные толчки ощутили сегодня утром, 23 сентября, жители Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.
Как сообщают местные жители, землетрясение произошло около 6:18 — 6:20.
Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ) сообщил, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произел неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на небольшой глубине 10 км, фактически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
По словам местных жителей, трясло сильно.
Сообщений о разрушениях и жертвах нет.
Сообщение о мощных подземных толчках массово появляются в соцсетях. Вот что рассказывают местные жители:
- Тряхнуло сильно. В Городенке на Франковщине тоже трясло
- Сильно встряхнуло, и такое ощущение, что каток проехал по улице. Недавно асфальтировали нашу улицу, то такие же ощущения и такие колебания.
- Хмельницкая область, Чемеровецкий район, тоже почувствовали.
- Озерная, примерно 6:20 тоже сильно ощутимо
- И в Бережанах было слышно
- Ивано-Франковск 6:20
- Подволочиск, Тернопольская область, тоже трясло.
- В Кременце также трясло
- В Рогатине тоже трясло в 6.18
- В Тернополе на Дружбе ощутимо было. Проснулась от этого. Но это на 5 этаже, одноэтажные здания или просто на улице, кто был, то не почувствовали
- В 6:18 точно был! Черновицкая область
- Что-то рано в 6:00 было, кровать дрогнула
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