Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови

В Україні переводять годинники на літній і зимовий час вже 40 років поспіль. Чи потрібно переводити годинник цієї осені, розбираємось в нашому матеріалі.

Перехід на зимовий час

В Україні зимовий і літній час було запроваджено 1981 року. Дана процедура проводиться для того, щоб заощадити електроенергію, приблизно на 1-3%. Тому восени стрілки годинника переводять на зимовий час - на годину назад, а весною - на літній, на годину вперед.

Перехід на зимовий час / Associated Press

В Україні вже неодноразово намагалися скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Остання спроба була весною цього року. Зокрема, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201) у першому читанні. Цим проєктом закону передбачається встановити й закріпити на території України єдиний київський час та відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників. Проте Рада не змогла ухвалити проєкт закону в другому читанні і відправила документ на доопрацювання.

Коли переводять годинники на зимовий час

Тож 2021 року українці знову переведуть стрілки годинника на годину назад, зазвичай це відбувається в останню неділю жовтня. Цього року цей день припадає на 4 ранку 31 жовтня. Це дозволить у вихідний, неділю, спати на годину довше і подовжить добу на одну годину.

Переведення годинників на зимовий час / pixabay.com

А як у світі? Чи всі країни переводять годинник

У сучасному світі - 239 країн. З них літній час використовують 78, тобто - 32,6% від загальної кількості.

Латинська Америка спробувала запровадити перехід на зимовий і літній час, але в підсумку, визнала абсолютно марним, оскільки більша частина цієї зони розташована в екваторіальному поясі і не має великих сезонних відмінностей в тривалості дня.

В Північній Кореї переведення годинника сталося під час святкувань 70-річчя незалежності країни. Стрілки були переведені на 30 хвилин назад - країна таким чином повернулася в часовий пояс, в якому вона була до японської окупації. Державне агентство новин КНДР заявило, що це було зроблено для того, щоб "викорінити спадщину японського колоніального періоду".

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У вересні 1999 року Ізраїль перейшов на зимовий час. А в Палестині він не змінився. Група терористів підготувала бомби з годинниковими механізмами і передала спільникам - ізраїльським арабам. Однак, встановлені на палестинський час, всі бомби детонували за годину до запланованого ізраїльського часу вибуху, убивши трьох терористів, а не пасажирів автобусів, для яких вони були призначені.

За і проти переведення годинника

Хоча й переведення годинників застосовується через ніби-то заощадження електроенергії, на сьогодні економічна вигода від цього календарного рудименту доволі ефемерна. В Україні за часи незалежності не досліджували чи є взагалі економічний зиск від такого стану речей. Але навіть в Європі, де також переводять годинники, ці цифри - мізерні.

Зміна часу не лише економічно неефективна, а й впливає на фізичний стан людини. По-перше, найбільша складність - це перелаштування організму до нового графіку життя. Вчені з Американської академії сну стверджують, що переведення годинників істотно погіршує здоров‘я людей: викликає інфаркти, депресії і збільшує кількість медичних помилок.

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